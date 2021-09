Pescara forza 6: 2 vittorie in 2 giornate e primato in classifica

Il Pescara di mister Auteri è partito con la marcia giusta, ottenendo un successo per 2-1 sul campo della Carrarese, dopo la vittoria nella prima giornata contro l’Ancona con lo stesso punteggio.

I biancazzurri hanno disputato una buon gara, ma nella seconda parte del primo tempo hanno concesso campo alla Carrarese, che prima dell’intervallo ha trovato il pareggio col bel tiro di Battistella, dopo il vantaggio adriatico dell’ “avvoltoio” De Marchi, lesto a ribadire in rete una traversa colpita da Frascatore.

All’intervallo sul punteggio di 1-1, mister Auteri ha chiesto ai suoi giocatori di spingere sull’acceleratore, mentre Di Natale caricava i suoi a resistere nella ripresa; dopo un iniziale equilibrio, il Pescara prendeva campo e con uno spunto dell’inesauribile Zappella, si guadagnava un rigore.

Dal dischetto però Pompetti trovava sulla sua strada il portiere Vettorel che respingeva e salvava il risultato, partita finita? Niente affatto; il Pescara ci credeva ancora ed al minuto 80′ arrivava il goal partita: palla calibrata di Pompetti in area di rigore, dove capitan Memushaj incornava il pallone e lo mandava sotto il sette, per il 2-1 del delfino, con la corsa sotto il settore dei tifosi pescaresi giunti in Toscana.

Carrarese: Vettorel; Marino, Grassini, Rota, Khailoti; Battistella, Luci, Figoli; Bramante (45’ s.t Emerge), Doumbia (56’Infantino), D’Auria (56’ Galligani); All. Di Natale

Pescara: Di Gennaro; Drudi, Cancellotti, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza (45’s.t Bocic (56’Ferrari)), De Marchi (45’s.t Raudi), D’Ursi (35 s.t Galano); All. Auteri