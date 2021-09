Piacenza-Mantova: via al 2° turno della Coppa Italia Serie C

Il secondo turno della Coppa Italia di Serie C si apre stasera (ore 20.30) a Fiorenzuola d’Arda con la sfida Piacenza-Mantova. Il confronto, in gara unica ad eliminazione diretta (previsti, in caso di pareggio al 90’, due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno e calci di rigore qualora la parità dovesse persistere), va in scena con una settimana d’anticipo rispetto al programma iniziale e sul neutro del “Velodromo Attilio Pavesi”. I motivi sono da individuare nelle richieste accolte del club emiliano di non appesantire ulteriormente il già nutrito programma d’impegni della squadra (attesa lunedì 11 settembre alle 21.00 a Trieste dal posticipo della terza giornata di campionato) e dalla necessità di far “riposare” il terreno di gioco del “Leonardo Garilli” sottoposto di recente a lavori di manutenzione straordinaria a seguito della disputa a metà luglio delle finali (Silver Bowl e Italian Bowl) della FIDAF (Federazione Italiana di American Football). La vincente dal confronto Piacenza-Mantova se la dovrà vedere negli ottavi di finale con Modena o Imolese di fronte il 15 settembre.

Come arriva il Piacenza

Il Piacenza si è qualificato ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C aggiudicandosi davanti al proprio pubblico per 1-0 il derby contro la Reggiana in virtù della rete messa a segno a metà ripresa (68’) dall’ex centrocampista granata Yusupha Bobb. L’unica partita sin qui disputata in campionato, alla luce del rinvio al 22 settembre del match contro la Virtus Verona per gli impegni nelle rispettive Nazionali di Armini (Italia Under 20), Bobb (Gambia) e Dubickas (Lituania), ha visto la compagine diretta da Cristiano Scazzola chiudere a reti bianche la gara interna contro il Trento.

Come arriva il Mantova

Il Mantova è approdato al secondo turno della coppa di categoria andando ad imporsi a Pontedera per 3-1 con i centri di Simone Rosso (22’), Filippo Guccione (48’) e Claudio Zappa (61’) che hanno reso inutile il provvisorio pareggio siglato per i padroni di casa da Gianluca Barba (43’). Nelle prime due gare di campionato, disputate in trasferta contro il Legnago Salus e tra le mura amiche del “Danilo Martelli” contro la Giana Erminio, i virgiliani hanno conseguito altrettanti pareggi per 1-1 facendosi in entrambe le circostanze raggiungere dagli avversari nel quarto d’ora finale.

News formazioni

Entrambi i tecnici faranno ampio ricorso al turnover. Nel Piacenza saranno assenti Angileri, Armini, Cesarini, Bobb, Simonetti e Dubickas (impegnato con la Lituania contro l’Italia). Sul fronte opposto Maurizio Lauro lascia a riposo Checchi, Esposito, Gerbaudo e Guccione.