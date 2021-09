Serie C, dove vedere Bari-Monterosi: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 5 settembre, alle ore 17.30, allo stadio “San Nicola”, il Bari di Michele Mignani ospiterà il Monterosi di David D’Antoni, il match è valido per la 2.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Bari-Monterosi in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Bari ha esordito in campionato pareggiando nel posticipo dello stadio “Viviani” contro il Potenza (1-1); il Monterosi, invece, ha bloccato sullo 0-0 il Foggia nel match giocato al “Marcello Martoni”.

Bari-Monterosi sarà diretta da Simone Galipò di Firenze, coaudiuvato da Lorenzo Poma di Trapani e Giuseppe Trischitta di Messina. Il quarto uomo sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-MONTEROSI

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Sabbione, Mazzotta; Maita, Bianco, D’Errico; Scavone; Antenucci, Simeri. All: Mignani.

Monterosi (3-5-2) Marcianò; Piroli, Rocchi, Borri; Cancellieri, Buono, Franchini, Parlati, Adamo; Ferri Marini, Polidori. All: D’Antoni.

Dove vedere Bari-Monterosi, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bari-Monterosi, valido per la 2.a giornata del girone C del campionato di Serie C, al momento non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata). Inoltre il match sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.