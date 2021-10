Dove vedere Casarano-Bitonto streaming LIVE Serie D e diretta tv Bitonto Channel?

DOVE VEDERE CASARANO BITONTO STREAMING E DIRETTA TV – Il match Casarano-Bitonto, valido per l’ottava giornata del girone H della Serie D 2021/22, si gioca domenica 24 ottobre alle ore 15 nello stadio Capozza di Casarano. Il Casarano è reduce da una brutta sconfitta ottenuta contro il Lavello per 4-1, e complessivamente ha raccolto 12 punti nelle prime sette giornate di campionato (frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte). Migliore, invece, la situazione del Bitonto, che sta volando ed è in testa al Girone H di Serie D con 17 punti in sette match disputati (5 vittorie e 2 pareggi): nell’ultimo turno è arrivata una schiacciante vittoria nei confronti del Fasano.

La gara sarà diretta da Gianluca Renzi di Pesaro e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia, mentre il quarto uomo sarà Giovanni Celestino di Reggio Calabria: ecco dove vedere Casarano Bitonto in streaming e in diretta tv in chiaro.

Dove vedere Casarano-Bitonto Serie D streaming gratis facebook e diretta tv Bitonto Channel?

Il match Casarano-Bitonto non sarà visibile in diretta tv in chiaro nè su Sportitalia, nè su Antenna Sud né su facebook: sarà possibile però assistere al match del Capozza collegandosi al sito BitontoChannel, che mette a disposizione diversi contenuti legati al club neroverde pugliese al prezzo di abbonamento di 49,90€ all’anno.