Dove vedere Catania-Avellino streaming e diretta tv: Eleven Sports, Sky Sport, Rai Sport?

DOVE VEDERE CATANIA AVELLINO IN TV E IN STREAMING – Due squadre in difficoltà quelle che si affrontano al Massimino di Catania: partite con ambizioni di promozione, le due squadre hanno rispettivamente 11 e 12 punti in classifica. La gara del Massimino ha quindi un’importante molto rilevante: ecco tutte le informazioni su dove vedere Catania Avellino in tv e in streaming.

Quando si gioca Catania-Avellino: data e luogo del match di Serie C

Catania-Avellino si disputerà mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21, allo stadio Massimino di Catania.

Catania-Avellino, le probabili formazioni del match

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio. Sky, Rai Sport, Eleven Sports? Dove vedere Catania-Avellino Serie C streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie C di Catania e Avellino, prevista per il 20 ottobre 2021 al Massimino di Catania alle ore 21, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone e tablet. Per i residenti all’estero, poi, sarà possibile guardare la gara attraverso il servizio 196 Sports.