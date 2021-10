Dove vedere Feralpisalò-Padova streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C: Rai o Eleven Sports?

DOVE VEDERE FERALPISALO PADOVA IN TV E IN STREAMING – Il Padova sembrava indistruttibile, ma una sola vittoria nelle ultime quattro gare ha minato le certezze della squadra veneta. La Feralpisalò, invece, non perde da sei gare ed ha vinto cinque delle ultime sei: con una vittoria nel confronto coi padovani, potrebbe arrivare l’aggancio. Match di importanza cruciale, dunque: ecco tutte le informazioni su dove vedere Feralpisalo Padova in tv e in streaming.

Quando si gioca Feralpisalò-Padova: data e luogo del match di Serie C

Feralpisalò-Padova si disputerà lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 21, allo stadio Lino Turina di Salò.

Sky, Rai Sport, Eleven Sports? Dove vedere Feralpisalo-Padova Serie C streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie C di Padova e Feralpisalò, prevista per il 25 ottobre 2021 al Turina di Salò alle ore 21, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone e tablet. Per i residenti all’estero, poi, sarà possibile guardare la gara attraverso il servizio 196 Sports.

La gara del Lino Turina, però, sarà visibile per tutti gli appassionati anche in diretta in chiaro su Rai Sport, e di conseguenza anche in streaming LIVE su Rai Play: basterà scaricare l’app e accedere gratuitamente al servizio.