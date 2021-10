Dove vedere Juve Stabia-ACR Messina streaming e diretta tv: Eleven Sports, Sky Sport, Rai Sport?

DOVE VEDERE JUVE STABIA ACR MESSINA IN TV E IN STREAMING – Due squadre in difficoltà quelle che si affrontano al Massimino di Catania: partite con ambizioni di promozione, le due squadre hanno rispettivamente 11 e 12 punti in classifica. La gara del Massimino ha quindi un’importante molto rilevante: ecco tutte le informazioni su dove vedere Juve Stabia ACR Messina in tv e in streaming.

Quando si gioca Juve Stabia-ACR Messina: data e luogo del match di Serie C

Juve Stabia-ACR Messina si disputerà domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14:30, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Juve Stabia-ACR Messina, le probabili formazioni del match

JUVE STABIA (3-5-2): Sarri; Tonucci, Troest, Caldore; Donati, Davì, Squizzato, Altobelli, Rizzo; Eusepi, Panico. ACR MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi; Fofana, Damian; Distefano, Balde, Simonetti; Adorante. Sky, Rai Sport, Eleven Sports? Dove vedere Juve Stabia-ACR Messina Serie C streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie C di Juve Stabia e ACR Messina, prevista per il 24 ottobre 2021 al Menti di Castellammare alle ore 14:30, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone e tablet. Per i residenti all’estero, poi, sarà possibile guardare la gara attraverso il servizio 196 Sports.