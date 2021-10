Dove vedere Monterosi-Catania serie C girone C, in diretta tv e streaming: Eleven Sports o Sky?

Dove vedere Monterosi-Catania in tv. Domenica 24 ottobre alle ore 14:30 allo stadio “Marcello Martoni” , si giocherà la partita tra Monterosi e Catania, valida per l’undicesima giornata del campionato di serie C girone C. Soltanto un punto divide le due squadre in classifica: i padroni di casa si trovano al tredicesimo posto con 13 punti, mentre gli etnei un gradino sotto a quota 12. Le due formazioni promettono battaglia per guadagnare punti utili ad allontanare la zona retrocessione. Il tecnico catanese, Francesco Baldini, dovrà fare a meno di Piccolo e Pinto. Il primo è stato sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento di artroscopia, a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Il secondo deve recuperare da un infortunio all’adduttore sinistro. Invece il Monterosi, probabilmente, dovrà fare a meno del portiere Borghetto, assente ieri contro il Picerno e sostituito da Alia. In attacco probabile riconferma del duo Costantino-Polidori.

Dove vedere Monterosi-Catania serie C, in diretta e streaming: Eleven Sports o Sky?

Lo scontro potrà essere seguito sia in diretta che in streaming. Lo streaming è assicurato da Eleven Sports. Per usufruire di questa piattaforma è necessario sottoscrivere un valido abbonamento. In alternativa la diretta è assicurata da Sky al canale 256 del digitale terrestre.