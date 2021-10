Dove vedere Pescara-Olbia Serie C, streaming LIVE e diretta tv Rai Sport?

Il match Pescara-Olbia, valido per la dodicesima giornata del girone B della Serie C 2021/22, si gioca domenica 31 ottobre alle ore 14.30 nello stadio Adriatico di Pescara. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Modena e dal pareggio contro il Siena e sono così sprofondati all’ottavo posto a diciassette punti. Gli ospiti sono tredicesimi a quota tredici. Le due squadre si sono affrontate lo scorso 20 agosto nel primo turno di Coppa Italia con la vittoria per 2-0 per la formazione di Auteri.

Le probabili formazioni di Pescara-Olbia Serie C

Pescara (3-4-1-2): 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 16 Drudi, 27 Veroli; 13 Zappella, 21 Pompetti, 91 Rizzo, 29 Nzita; 8 Memushaj; 9 Ferrari, 30 De Marchi. All. Auteri.

Olbia (4-3-1-2): 1 Ciocci; 17 Pinna, 13 Brignani, 25 Emerson, 19 Travaglini; 8 Palesi, 4 Giandonato, 7 Lella; 28 Biancu; 10 Ragatzu, 11 Mancini. All. Canzi.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Dove vedere Pescara-Olbia Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Sky Calcio?

Il match Pescara-Olbia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. La sfida sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport 255 per gli abbonati al pacchetto Calcio con la telecronaca di Calogero Destro. Gli appassionati non potranno seguirla anche in chiaro su Rai Sport HD.