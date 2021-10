Dove vedere Potenza ACR Messina streaming e diretta tv: Eleven Sports, Sky Sport, Rai Sport?

DOVE VEDERE POTENZA ACR MESSINA IN TV E IN STREAMING – Due squadre in enorme difficoltà quelle che si affrontano al Viviani di Potenza: la squadra di casa ha 7 punti ed è 17^, l’ACR Messina ha due punti in meno ed è una posizione sotto in classifica. Insomma, match davvero complicato e teso per entrambe le compagini: ecco tutte le informazioni su dove vedere Potenza Acr Messina in tv e in streaming.

Quando si gioca Potenza-Acr Messina: data e luogo del match di Serie C

Potenza-ACR Messina si disputerà domenica 17 ottobre 2021 alle ore 14:30, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Potenza-ACR Messina, le probabili formazioni del match

Sky, Rai Sport, Eleven Sports? Dove vedere Potenza-ACR Messina Serie C streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie C di Potenza e ACR Messina, prevista per il 17 ottobre 2021 a Potenza alle ore 14:30, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone e tablet.