Dove vedere Sorrento-San Giorgio streaming Serie D e diretta tv facebook?

DOVE VEDERE SORRENTO SAN GIORGIO STREAMING E DIRETTA TV – Il match Sorrento-San Giorgio, valido per la nona giornata del girone H della Serie D 2021/22, si gioca domenica 31 ottobre alle ore 14:30 nello stadio Comunale Italia di Sorrento. I padroni di casa hanno totalizzato nove punti in otto partite, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte: attualmente sono quindi al dodicesimo posto in classifica. Il San Giorgio è invece è in crisi nera: la formazione neopromossa in Serie D non ha ancora mai vinto in questo campionato, e non trova la vittoria dal 29 giugno in Eccellenza. L’ingresso allo stadio Comunale Italia di Sorrento sarà consentito solo per i possessori di green pass: ecco invece dove vedere Sorrento San Giorgio streaming e diretta tv.

Dove vedere Sorrento-San Giorgio streaming gratis facebook e diretta tv in chiaro Serie D?

Il match Sorrento-San Giorgio, valido per la nona giornata del Girone H di Serie D, non sarà visibile in diretta tv in chiaro nè su Sportitalia nè su Antenna Sud. Gli appassionati e i tifosi delle due squadre potranno però seguire la sfida in programma al Comunale Italia in streaming a pagamento sulla pagina facebook del club di casa al prezzo di 6.99 euro.