Pescara: arbitraggio da bollino rosso con la Reggiana e Sebastiani non le manda a dire a Maranesi

Una direzione di gara a dir poco imbarazzante, quella che ha visto protagonista l’arbitro Maranesi nella partita tra Pescara e Reggiana.

La formazione biancazzurra ha disputato una delle migliori partite di questa stagione sotto la guida di mister Auteri, meritando di essere in vantaggio per 2-1 per oltre un’ora di gioco contro la favorita del torneo.

Quello che è accaduto dopo lo possono testimoniare le immagini, con il Pescara che ha dovuto chiudere in 9 uomini per 2 espulsioni e con i successivi 2 gol della Reggiana che sono arrivati in maniera non regolare, viziati dal fuorigioco.

Pesanti gli errori del direttore di gara, che sono stati sottolineati nel dopo partita dal patron Sebastiani, che non ha usato giri di parole per dichiarare che è stato l’arbitro a battere il Pescara con le sue decisioni a dir poco clamorose in virtù del risultato che ne è scaturito.

Altro aspetto da rimarcare è quello dell’ennesimo rigore fischiato contro il Pescara, ormai una consuetudine e che sta penalizzando i biancazzurri in maniera eccessiva.

A fine gara con la Reggiana sono state chieste spiegazioni all’arbitro Maranesi, che ha saputo dire solo “non adesso”, e chissà quando sarà in grado di fornirle con le immagini eloquenti che raccontano come siano state errate le sue decisioni nell’arco dei 90 minuti di gioco.