Pescara-Fermana, streaming e diretta tv Rai Sport o Eleven Sports?

Sabato 16 ottobre alle ore 17.30 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia si disputerà il match Pescara-Fermana, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C (girone B) che in classifica vede gli abruzzesi al quarto posto con 13 punti, mentre i marchigiani al penultimo con cinque.

Sono sei i precedenti tra le due squadre con il Pescara avanti 5-1 (nessun pareggio); l’arbitro dell’incontro sarà Federico Longo della sezione A.I.A di Paola (Cosenza), coadiuvato dagli assistenti Federico Votta di Moliterno (Potenza) e Stefano Galimberti di Seregno (Monza e Brianza), Quarto Ufficiale Mario Saia di Palermo.

Pescara-Fermana, probabili formazioni

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

FERMANA (4-3-3): Ginestra; Rossoni, Blondett, Graziano, Sperotto; Mordini, Urbinati, Capece; Rovaglia, Cognigni, Frediani. Allenatore: Riolfo.

Dove vedere Pescara-Fermana in tv e streaming

Il match della nona giornata di campionato Pescara-Fermana, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Stagione 1999-00, Fermana-Pescara 0-3: gli highlights