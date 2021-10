Serie C, dove vedere Picerno-Foggia: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Sabato 30 ottobre, alle ore 17.30, allo stadio “Donato Curcio”, il Picerno di Antonio Palo ospiterà il il Foggia di Zdenek Zeman, il match è valido per la 12.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Picerno-Foggia in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Picerno ha 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno contro il Campobasso per 1-1. Il Foggia, invece, è quarto con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno ha pareggiato allo “Zaccheria” contro il Taranto 1-1.

Picerno-Foggia sarà diretta da Antonino Costanza di Agrigento, coaudiuvato da Amedeo Fine di Battipaglia e Ivan Catallo di Frosinone. Il quart0 uomo sarà Giuseppe Costa di Catanzaro.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO-FOGGIA

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; De Marco, Reginaldo, Vivacqua; Gerardi. All. Palo.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman.

Dove vedere Picerno-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Picerno-Foggia, valido per la 12.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 252 (satellite).