Serie C, dove vedere Virtus Francavilla-Catania: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 17 ottobre, alle ore 14.30, alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, la Virtus Francavilla di Roberto Taurino ospiterà il Catania di Francesco Baldini, il match è valido per la 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Virtus Francavilla-Catania in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

La Virtus Francavilla è terza con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 contro l’Avellino. Il Catania, invece, ha 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna per 0-1 contro il Picerno.

Virtus Francavilla-Catania sarà diretta da Mario Davide Arace di Lugo di Romagna, coaudiuvato da Pietro Pascali di Bologna e Marco Toce di Firenze. Il quarto uomo sarà Giuseppe Rispoli di Locri.

Dove vedere Virtus Francavilla-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Virtus Francavilla-Catania, valido per la 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C, al momento non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata). Inoltre il match sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.