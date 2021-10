Serie C, Foggia-Taranto streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Pino Zaccheria si disputerà il match Foggia-Taranto, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica entrambe le squadre al terzo posto con 16 punti insieme a Monopoli, Palermo e Turris.

Sono 43 i precedenti in casa dei Satanelli con quest’ultimi in vantaggio per 14-9 e undici pareggi (sette per 1-1); l’arbitro del derby pugliese sarà Mario Saia della sezione A.I.A di Palermo coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Roberto Terenzio di Cosenza, Quarto Ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Napoli).

Foggia-Taranto, probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Nicoletti, Girasole, Sciacca, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

TARANTO (4-3-3): Antonino; Tomassini, Granata, Zullo, Ferrara; Labriola, Marsili, Bellocq; Pacilli, Saraniti, Giovinco.

Dove vedere Foggia-Taranto Andria in tv e streaming

Il match Foggia-Taranto (ore 14.30) si potrà vedere anche su Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Il derby pugliese sarà visibile in chiaro su Antenna Sud (no streaming, canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), ma anche su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Per l’incontro del “Zaccheria” bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport (canale 254 del decoder e 485 del digitale terrestre) e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Stagione 2019-20, Foggia-Taranto 1-0: gli highlights