Serie C, Taranto-Fidelis Andria: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Domani sera alle ore 21 allo stadio Erasmo Iacovone si disputerà il match Taranto-Fidelis Andria, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica i padroni di casa al sesto posto con 13 punti, mentre gli ospiti sono ultimi con solo 6 punti all’attivo.

Sono 17 i precedenti complessivi di questo derby pugliese con il Taranto in vantaggio per 6-5 e sei pareggi; l’arbitro della sfida sarà Claudio Panettella della sezione A.I.A di Gallarate (Varese, ma nato a Bari), coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari di Marsala (Trapani) e Matteo Pressato di Latina, Quarto Ufficiale Tommaso Zamagni di Cesena.

Dove vedere Taranto-Fidelis Andria in tv e streaming

Il match Taranto-Fidelis Andria si potrà vedere anche su Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Il derby sarà visibile in chiaro su Antenna Sud (no streaming, canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), compreso lo streaming gratuito sul canale dell’emittente (www.antennasud.com), con telecronaca a cura di Gianni Sebastio.

Stagione 2020-21, Taranto-Fidelis Andria 1-1: gli highlights