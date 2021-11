Catania-Foggia streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere il match di Serie C

Domenica 14 novembre alle ore 15 allo Stadio Massimino si disputerà il match Catania-Foggia, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Catania e Foggia sono a due soli punti di distacco, entrambe in piena zona playoff: 21 punti per i pugliesi, 19 per i rossazzurri. La squadra di casa è trascinata da bomber Luca Moro, che sta segnando con una continuità clamorosa: riuscirà a fare lo stesso anche nel big match contro il Foggia di Zeman? Ecco dunque dove vedere Catania Foggia streaming e diretta tv.

Catania-Foggia, probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Albertini; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Sipos, Russini.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

Dove vedere Catania-Foggia streaming e tv

Il match della quattordicesima giornata di campionato Catania-Foggia, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara sarà poi anche visibile in diretta tv su Sky Calcio, e in streaming su Sky Go e Now Tv.