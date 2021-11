Catania-Potenza streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere il match di Serie C

Sabato 27 novembre alle ore 14.30 allo Stadio Massimino si disputerà il match Catania-Potenza, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C Girone C. I rossazzurri siciliani sono in zona playoff, trascinati dai gol del bomber Luca Moro anche se preoccupati per la situazione societaria e per le questioni extra-campo. Il Potenza è fermo a 14 punti in altrettante partite, e deve certamente fare qualcosa di più se vuole sfuggire dalla morsa dei playout. Ecco dunque dove vedere Catania Potenza streaming e diretta tv.

Catania-Potenza, probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Albertini; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Sipos, Russini.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli; Coccia, Sandri, Zenuni, Ricci, Sepe; Salvemini, Volpe.

Dove vedere Catania-Potenza streaming e tv

Il match della quattordicesima giornata di campionato Catania-Potenza sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara sarà poi anche visibile in diretta tv su Sky Calcio, e in streaming su Sky Go e Now Tv.