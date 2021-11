Dove vedere Latina-Messina Serie C girone C, in diretta streaming e tv: Eleven Sports o Sky?

Latina Messina: dove vedere il match in tv. Tornano le partite di serie C. Sabato 20 novembre alle ore 14:30, allo stadio “Francioni” di Latina, i padroni di casa scenderanno in campo contro il Messina. La partita è un vero e proprio spareggio salvezza. Il Messina, attualmente penultimo in classifica a quota 12 punti necessita della massima posta in palio, per mettersi al sicuro dalla pericolosa zona playoff. Stesso discorso per il Latina, che di punti ne ha solo 14. Match aperto e formazioni che faranno di tutto per avere la meglio.

Latina Messina: le probabili formazioni:

LATINA (4-4-2): Alonzi; Teraschi, De Santis, Giorgini, Nicolao; Di Livio, Ricci, Spinozzi, Tessiore; Carletti, Jefferson.

ACR MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Celic, Carillo, Mikulic; Rondinella, Simonetti, Fofana, Konate, Sarzi Puttini; Adorante, Catania.

Dove vedere il match di serie C girone C, in diretta tv e live streaming: Sky o Eleven Sports?

L’inontro, valido per la quindicesima giornata di serie C girone C, sarà visibile solo su Eleven Sports. Per poterlo seguire, dunque, sarà necessario aver sottoscritto un valido abbonamento. Per chi volesse vi è anche la possibilità di sintonizzarsi tramite l’app liberamente e gratuitamente scaricabile da qualsiasi digital store, in modo da seguire le giocate delle due squadre da dispositivo mobile.