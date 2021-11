Padova-Entella streaming e diretta tv Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere il match di Coppa Italia Serie C

Mercoledì 3 novembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova si disputerà il match Padova-Virtus Entella, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Le due squadre, facenti parte di due giorni diversi (rispettivamente Girone A il Padova e Girone B l’Entella) sono sicuramente tra le favorite nei rispettivi raggruppamenti, pertanto anche in Coppa Italia di categoria puntano alla vittoria finale. Ecco dove vedere Padova-Entella streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Padova-Entella, probabili formazioni

PADOVA (3-4-3):Donnarumma; Kirwan, Valentini, Monaco, Curcio; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Biasci.

ENTELLA (4-3-1-2) Borra; Cleur, Coppolaro, Bruno, Barlocco; Dessena, Paolucci, Karic; Capello; Lescano, Magrassi

Dove vedere Padova-Entella in tv e streaming, Eleven Sports o Rai Sport?

Il match degli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C Padova-Entella, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.