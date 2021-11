Pescara-Lucchese streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere il match di Serie C

Domenica 28 novembre alle ore 14.30 allo Stadio Adriatico si disputerà il match Pescara-Lucchese, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C Girone B. Le due squadre sono a pari punti, in piena zona playoff a 21, ma con umori totalmente opposti: se la Lucchese arriva da sette punti raccolti nelle ultime tre gare ed ha fatto un bel balzo in avanti in classifica, la squadra abruzzese sta crollando dopo un buon avvio di stagione ed ha totalizzato un solo punto nelle ultime tre giornate. Ecco dunque dove vedere Pescara Lucchese streaming e diretta tv.

Pescara-Lucchese, probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Zappella, Pompetti, Rizzo; Clemenza, Ferrari, D’Ursi.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Papini, Bachini, Belich, Corsinelli; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Fedato, Semprini.

Dove vedere Pescara-Lucchese streaming e tv

Il match della sedicesima giornata di campionato Pescara-Lucchese, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara sarà poi anche visibile in diretta tv su Sky Calcio, e in streaming su Sky Go e Now Tv.