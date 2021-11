Reggiana-Cesena, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Domenica 14 novembre alle ore 14.30 al Mapei Stadium si disputerà il match Reggiana-Cesena valevole per la 14.a giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e secondo posto con 31 e 28 punti.

Dunque derby dell’Emilia Romagna d’alta quota per granata e bianconeri che si sono affrontati complessivamente 33 volte con la Reggiana in vantaggio 10-8 e quindici pareggi; l’arbitro della sfida sarà Ermanno Feliciani della sezione A.I.A di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, Quarto Ufficiale Adalberto Fiero di Pistoia.

Reggiana-Cesena, probabili formazioni

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. All. Diana.

CESENA (4-3-2-1): Benedettini; Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Missiroli, Rigoni, Ardizzone; Berti, Caturano; Bortolussi. All. Viali

Dove vedere Reggiana-Cesena in tv e streaming

Il match della quattordicesima giornata di campionato Reggiana-Cesena, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Stagione 2008-09, Reggiana-Cesena 1-0: gli highlights