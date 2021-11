Serie C, dove vedere Campobasso-Virtus Francavilla: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Sabato 27 novembre, alle ore 17.30, allo stadio “Nuovo Romagnoli”, il Campobasso di Mirko Cudini ospiterà la Virtus Francavilla di Roberto Taurino, il match è valido per la 16.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Campobasso-Virtus Francavilla in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Campobasso ha 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Foggia. La Virtus Francavilla, invece, ha 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro la Turris.

Campobasso-Virtus Francavilla sarà diretta da Emanuele Frascaro di Firenze, coaudiuvato da Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Marco Croce di Nocera Inferiore. Il quarto uomo sarà Giuseppe Mucera di Palermo.

Dove vedere Campobasso-Virtus Francavilla, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Campobasso-Virtus Francavilla, valido per la 16.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.