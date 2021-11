Serie C, dove vedere Catanzaro-Juve Stabia: streaming e diretta tv Rai Sport?

Domenica 21 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Ceravolo”, il Catanzaro di Antonio Calabro ospiterà la Juve Stabia di Stefano Sottili, il match è valido per la 15.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catanzaro-Juve Stabia in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Catanzaro è quarto con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Turris. La Juve Stabia, invece, ha 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e nel turno precedente ha pareggiato 1-1 contro il Monterosi.

Catanzaro-Juve Stabia sarà diretta da Valerio Maranesi di Ciampino, coaudiuvato da Maicol Ferrari di Rovereto e Luca Dicosta di Novara. Il quarto uomo sarà Giuseppe Mucera di Palermo.

Dove vedere Catanzaro-Juve Stabia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catanzaro-Juve Stabia, valido per la 15.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 256 (satellite).