Dopo il pareggio casalingo rimediato contro il Picerno (1-1), l’Avellino si prepara ad affrontare la Turris in un derby valido per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Turris-Avellino si prospetta un match equilibrato ed interessante tra due compagini che hanno ben figurato in questo inizio di campionato. La Turris in particolare, si ritrova sorprendentemente al terzo posto a quota 28 punti e si avvicina sempre di più alla realizzazione del proprio obiettivo stagionale (la salvezza, ndr). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Turris-Avellino, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere il derby.

Turris-Avellino, match valido per il sedicesimo turno di campionato, si giocherà allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco a partire dalle ore 14.30 di Domenica 28 Novembre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022 e sarà il ‘Match of the Week’, che prevede un ampio pre e post-partita con interviste e vari approfondimenti. Per poter godere delle emozioni del match Turris-Avellino quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Per questo match invece non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.