ACR Messina-Catania streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere derby Serie C

Il derby ACR Messina-Catania, valido per la diciannovesima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca domenica 19 dicembre alle ore 14.30 nello stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina. I padroni di casa sono in un momento di grande crisi e hanno perso 5-0 nell’ultimo turno contro la Turris. I peloritani sono ultimi in classifica a quota tredici punti insieme alla Vibonese. Gli ospiti sono reduci dalla grande vittoria casalinga nell’altro derby siciliano contro il Palermo e sono dodicesimi con 23 punti a meno due dalla zona playoff. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 26 febbraio 2017 con la vittoria 2-1 dei rossazzurri. Il bilancio è di otto successi dei peloritani, nove vittorie degli etnei e ben diciassette pareggi.

le probabili formazioni di ACR Messina-Catania

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Mikulic, Carillo, Celic; Fazzi, Konate, Fofana, Simonetti, Russo; Catania, Adorante.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Claiton, Ropolo; Rosaia, Maldonado, Greco; Biondi, Moro, Russotto.

Dove vedere ACR Messina-Catania Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Sky Calcio?

Il derby siciliano ACR Messina-Catania sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. La sfida sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport 255 per gli abbonati al pacchetto Calcio mentre non sarà visibile in chiaro su Rai Sport.