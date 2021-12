Il Pescara fa tris di vittorie ad Imola con il loco Ferrari

Il Pescara fa tris, con il successo sul campo dell’Imolese che vale la terza vittoria consecutiva in campionato e porta i biancazzurri al quarto posto in classifica.

A decidere il match per la squadra di mister Auteri, è stato ancora una volta “el loco” Ferrari, rete numero 8 con una grande giocata che ha battuto il portiere di casa con la lieve deviazione di un giocatore.

Il Pescara ha badato alla sostanza senza trascendere, con concretezza ed attenzione nelle retrovie e trovando il guizzo con l’uomo più in forma tra i suoi attaccanti.

Il girone di andata si chiude dunque positivamente per il delfino, anche se per il potenziale a disposizione, la squadra potrebbe ambire ad una posizione ancora più alta in graduatoria.

Imolese – Pescara 0-1

Imolese: Rossi G., Angeli M., Benedetti L., D’Alena A. (dal 16′ st Palma A.), De Sarlo P., Lia D. (dal 39′ st Belloni N.), Liviero M., Lombardi A. (dal 16′ st Lombardi L.), Padovan S., Rinaldi M., Turchetta. All. Fontana

Pescara: Sorrentino A., Cancellotti T., Clemenza L. (dal 22′ st Chiarella M.), Drudi M., D’Ursi E. (dal 34′ st De Marchi M.), Ferrari F. (dal 28′ st Diambo A.), Illanes J., Memushaj L. (dal 34′ st Rauti N.), Pompetti M., Rasi A., Veroli. All. Auteri.