Immacolata serena per il Pescara, loco Ferrari e Clemenza sugli scudi

Una vittoria che ha portato serenità in riva all’Adriatico, e permette ai biancazzurri di trascorrere una felice Immacolata concezione, dopo le recenti tensioni che avevano afflitto l’ambiente .

Il Pescara di mister Auteri è tornato a ruggire con l’acuto sul campo del Grosseto, il risultato di 1-2 è maturato soprattutto grazie al primo tempo magistrale dei biancazzurri, che hanno colpito con il guizzo del “loco” Ferrari e l’eurogoal firmato da “sua eccellenza” Clemenza.

In classifica il delfino si trova in piena zona play-off, posizione di riguardo ma come ha ribadito mister Auteri, la squadra può fare di più perchè il potenziale della rosa è notevole.

Tra le altre considerazioni da fare oltre alle qualità indiscusse di Ferrari e Clemenza, c’è che il tecnico Auteri si aspetta di più da elementi come De Marchi e Marilungo, 2 attaccanti che nella categoria possono e devono fare la differenza, per non restare fuori dalle scelte tecniche.

Nota positiva per il giovane portiere Sorrentino, che continua ad avere la fiducia di Auteri e sta dimostrando il suo valore tra i pali, nonostante l’arrivo dell’esperto Iacobucci (ex Parma).

Il calendario della serie C propone come prossimo turno la sfida allo stadio Adriatico contro la Pistoiese, occasione per cercare di bissare il successo di Grosseto ed allungare il passo in classifica.