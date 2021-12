Padova-Catanzaro streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere semifinale Coppa Italia Serie C

Il match Padova-Catanzaro, valido per la semifinale di andata della Coppa Italia Serie C 2021/22, si gioca mercoledì 15 dicembre alle ore 15.30 nello stadio Euganeo del capoluogo veneto. Ricordiamo che la sfida di ritorno si disputerà il prossimo 19 gennaio e, in caso di parità al termine dei centottanta minuti, si disputeranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. I padroni di casa sono secondi nel girone A a meno sei punti dal Sudtirol mentre i calabresi sono quarti nel girone C. I veneti hanno sconfitto Entella, Legnago e Viterbese nei turni precedenti mentre gli ospiti hanno superato Catania, Palermo e Albinoleffe. Chi passa il turno affronterà in finale la vincente di Fidelis Andria-Sudtirol.

Dove vedere Padova-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Sky? Semifinale Coppa Italia Serie C

Il match Padova-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Coppa Italia Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire la sfida dell’Euganeo anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport ( canale 57 e 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile.