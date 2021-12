Serie C, dove vedere Catania-Palermo: streaming e diretta tv Rai Sport?

Domenica 12 dicembre, alle ore 14.30, allo stadio “Massimino”, si disputerà il derby siciliano tra il Catania di Francesco Baldini e il Palermo di Giacomo Filippi, il match è valido per la 18.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catania-Palermo in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Gli etnei occupano la 12.a posizione con 20 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 contro il Latina. Il Palermo, invece, è secondo con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Monopoli.

Catania-Palermo sarà diretta da Daniele Rutella di Enna, coaudiuvato da Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce. Il quarto uomo sarà Marco Monaldi di Macerata.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-PALERMO

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Izco, Rosaia, Greco; Russotto, Moro, Russini. All. Baldini.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotti; Accardi, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Brunori, Soleri. All. Filippi.

Dove vedere Catania-Palermo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catania-Palermo, valido per la 18.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.