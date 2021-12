Serie C, dove vedere Catanzaro-Foggia: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 5 dicembre, alle ore 12, allo stadio “Ceravolo”, il Catanzaro del neo tecnico Vincenzo Vivarini ospiterà il Foggia di Zdenek Zeman, il match è valido per la 17.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catanzaro-Foggia in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Catanzaro ha 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte) e viene da 2 pareggi consecutivi contro Juve Stabia e Monterosi che hanno portato all’esonero di Antonio Calabro. Il Foggia, invece, ha 24 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce dal netto 5-2 contro la Vibonese.

Catanzaro-Foggia sarà diretta da Federico Fontani di Siena, coaudiuvato da Alessandro Maninetti di Lovere e Massimo Salvalaglio di Legnano. Il quarto uomo sarà Daniele Virgilio di Trapani.

Dove vedere Catanzaro-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catanzaro-Foggia, valido per la 17.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il match sarà visibile anche su Sky Sport 255 (satellite) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).