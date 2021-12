Serie C, dove vedere Juve Stabia-Potenza: streaming e diretta tv Rai Sport?

Sabato 11 dicembre, alle ore 15, allo stadio “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia, la Juve Stabia di Stefano Sottili ospiterà il Potenza di Bruno Trocini, il match è valido per la 18.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Juve Stabia-Potenza in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

I campani hanno 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte) e nel turno precedente hanno perso contro la Paganese per 3-1. I lucani, invece, hanno 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno a “reti bianche” contro la Turris.

Juve Stabia-Potenza sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari, coaudiuvato da Costin Del Santo Spataru di Siena e Luca Testi di Livorno. Il quarto uomo sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Dove vedere Juve Stabia-Potenza, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Juve Stabia-Potenza, valido per la 18.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play. Inoltre la gara sarà visibile in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. M ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.