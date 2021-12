Dopo la bella vittoria ottenuta per 2-0 contro il Picerno allo Stadio Iacovone, il Taranto si prepara ad affrontare la Turris nel ventesimo turno del Girone C di Serie C. Turris-Taranto si prospetta un match molto interessante tra due compagini che occupano rispettivamente la terza e la nona posizione in classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Turris-Taranto, streaming e diretta tv in chiaro ANTENNA SUD 13? Dove vedere il match.

Turris-Taranto, match valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie C, si giocherà allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco a partire dalle ore 21.00 di Mercoledì 22 Dicembre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022. Per poter godere delle emozioni del match Turris-Taranto quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento sul provider internazionale di eventi sportivi. Per questa partita quindi al momento non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud ma potete rimanere aggiornati sugli sviluppi e sul risultato del match seguendo le pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) delle due compagini.