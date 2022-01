Acireale-Cavese, streaming Facebook e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 al Campo Sportivo Comunale di Aci Sant’Antonio si disputerà il match Acireale-Cavese, valevole per la 19.a giornata (ultima del girone d’andata) del campionato di Serie D (girone I) che vede in classifica i padroni di casa al secondo posto con 34 punti, mentre gli ospiti al quarto con 32 e dunque saranno novanta minuti molto importanti per le prime posizioni.

L’arbitro della sfida sarà Julio Milan Silvera di Valdarno (Vicenza) coadiuvato dagli assistenti Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia e Luca Granata di Viterbo.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei campani Emanuele Troise alla vigilia dell’incontro: “Ho approfittato della situazione per approfondire la conoscenza con la squadra. Sono state settimane un po’ particolari ma abbiamo fatto di necessità virtù e ci stiamo preparando al meglio per la ripresa del torneo“. Poi ha continuato: “Dobbiamo arrivare a questa partita con il giusto equilibrio – afferma il mister – Non ha influito lo slittamento della data (dal 9 al 23), ci siamo sempre concentrati su quello che dobbiamo fare. Sappiamo di affrontare una squadra ben struttura e candidata per la promozione, questo ci dà lo stimolo per arrivare al match nel giusto modo. Sono soddisfatto del lavoro fatto, adesso dovrà essere il campo a parlare, già magari a partire da domenica“.

Dove vedere Acireale-Cavese in tv e streaming

Il match Acireale-Cavese (ore 14.30) non dovrebbe essere trasmessa da nessun canale e nemmeno sulle pagina Facebook dei due club: se ci dovessero essere aggiornamenti vi faremo sapere.

Stagione 2012-12, Cavese-Acireale 1-1: gli highlights