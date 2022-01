Avellino-Monopoli streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere il match di Serie C

Domenica 23 gennaio alle ore 17.30 allo Stadio Partenio di Avellino si disputerà il match Avellino-Monopoli, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Match di importanza enorme nel Girone C, tra la terza e la seconda del campionato: l’Avellino padrone di casa è probabilmente la squadra più in forma del campionato a parte il Bari, visto che non perde addirittura dal 3 ottobre: ma anche il Monopoli di Colombo è lanciatissimo, e vuole restare davanti ai campani. Ecco dunque dove vedere Avellino Monopoli streaming e diretta tv.

Avellino-Monopoli, probabili formazioni

AVELLINO (4-3-3): Pane; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, D’Angelo; Kanoute, Maniero, Micovschi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Langella, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo.

Dove vedere Avellino-Monopoli streaming e tv: Rai, Sky, Eleven Sport?

Il match della ventitreesima giornata di campionato Avellino-Monopoli, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Il match sarà inoltre visibile su Sky, ai canali Sky Sport 253 (Satellitare) e Sky Sport 484 (Digitale Terrestre).