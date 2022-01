Catanzaro-Palermo streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Il match Catanzaro-Palermo, valido per la ventitreesima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca lunedì 24 gennaio alle ore 20.30 nello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Dopo lo stop forzato di oltre un mese causa Covid, si affrontano le due squadre che sono separate da un solo punto in classifica. Si tratta di una sfida in chiave playoff.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo Serie C

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; De Santis, Martinelli, Fazio; Bayeye, Welbeck, Cinelli, Sounas, Bjarkason; Iemmello, Bombagi.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Felici; Soleri.

Dove vedere Catanzaro-Palermo Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Sky Calcio?

Il match Catanzaro-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. La sfida non sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati al pacchetto Calcio. Gli appassionati potranno però seguire il big match in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale 57 e 58 del digitale terrestre) e in streaming gratis su Rai Play, piattaforma disponibile su mobile tramite app e su pc tramite sito.