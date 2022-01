Palermo – Monterosi in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports? Dove vedere Serie C

Palermo Monterosi: dove vedere il match che si disputerà domenica 30 gennaio alle ore 17:30 allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano. I padroni di casa arrivano al match dopo aver pareggiato contro il Catanzaro in trasferta, mentre i tusciani sono reduci dalla vittoria per 3 a 1 sul fanalino di coda Potenza. La partita si preannuncia combattuta con entrambe le squadre che necessitano del bottino pieno con obiettivi diversi: i rosanero per avvicinarsi alla zona playoff, i viterbesi per tenere lontana la zona playout.

Dove vedere Palermo Monterosi in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

L’incontro potrà essere visto solo in live streaming collegandosi sulla piattaforma di Eleven Sports. Soltanto coloro che avranno sottoscritto un valido abbonamento potranno accedere alla diretta. Sky non ha comprato i diritti di questa partita.

Le probabili formazioni

Il Monterosi, come contro il Potenza, dovrà fare a meno di numerosi giocatori alle prese con infortuni lunghi. Il Palermo dovrebbe poter contare sulla rosa quasi al completo, dopo il focolaio di Covid 19 scoppiato all’interno dello spogliatoio rosanero, che aveva decimato gli atleti a disposizione di mister Baldini.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Doda, Lancini, Marconi, Giron; Dall’Oglio, De Rose (cap.); Valente, Luperini, Felici; Soleri.

MONTEROSI TUSCIA (4-4-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi, Tonetto; Adamo, Basit, Parlati, Cancellieri: Buglio, Artistico.