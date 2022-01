Il Pescara scala ancora la classifica, tris a Viterbo

Il Pescara di mister Auteri continua nella sua serie positiva, che sale a ben 7 risultati utili consecutivi nel campionato di serie C.

L’ultimo turno ha fatto registrare il colpaccio sul campo della Viterbese, un netto successo per 3-1 che è maturato nel corso della prima frazione di gioco.

I biancazzurri hanno colpito con le reti messe a segno dal “loco” Ferrari, il bomber degli adriatici, quindi sono arrivati il raddoppio di D’Ursi ed il tris siglato dal talento Rauti.

Nella seconda frazione di gioco, il Pescara è calato alla distanza dal punto di vista del ritmo di gioco, permettendo alla Viterbese di accorciare le distanze con la rete firmata da Volpicelli al minuto 22.

Al triplice fischio finale, tanta la gioia in casa biancazzurra per una vittoria che porta il delfino al quarto posto solitario in classifica, scavalcando l’Ancona diretta concorrente.

Viterbese – Pescara 1-3 (0-3)



Marcatori: Ferrari (Pe), 33′ pt D’Ursi (Pe), 40′ pt Rauti (Pe), 22′ st Volpicelli (Vt)

Viterbese: Fumagalli; Semenzato (1′ st Calcagni), D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Megelaitis (1′ st Ricci), Iuliano; Volpicelli, Bianchimano (34′ st Simonelli), Alberico (1′ st Polidori). All. Punzi

Pescara: Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj (14′ st Diambo), Pompetti, Rasi (29′ st Ierardi); Rauti (19′ st Delle Monache), Ferrari (19′ st Blanuta), D’Ursi (29′ st Clemenza). Al. Auteri