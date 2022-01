Pescara-Aquila Montevarchi streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere il match di Serie C

Sabato 21 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Adriatico si disputerà il match Pescara-Aquila Montevarchi, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C Girone B. Derby abruzzese a Pescara, tra i padroni di casa di Auteri e la squadra di Malotti. I biancazzurri sono in risalita grazie alle tre vittorie e ai due pareggi nelle ultime cinque gare disputate, seguite ad un periodo horror: gli ospiti, neopromossi, stanno invece disputando un buon campionato, con 21 punti in venti partite. Ecco dunque dove vedere Pescara Aquila Montevarchi streaming e diretta tv.

Pescara-Aquila Montevarchi, probabili formazioni

PESCARA (3-4-3): Iacobucci; Illanes, Drudi, Ingrosso; Cancellotti, Rasi, Diambo, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri.

MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Bassano, Dutu, Martinelli, Tozzuolo; Amatucci, Carpani, Lischi; Barranca, Gambale, Jallow. Allenatore: Roberto Malotti

Dove vedere Pescara-Aquila Montevarchi streaming e tv: Rai, Sky, Eleven Sport?

Il match della ventitreesima giornata di campionato Pescara-Aquila Montevarchi, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.