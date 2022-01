Pescara: dopo l’arrivo di De Risio, si lavora per cedere Galano e Valdifiori

Tempo di calciomercato in riva all’Adriatico, dopo la sosta che ha visto i biancazzurri chiudere con un piazzamento in zona play-off.

Il direttore sportivo Matteassi è al lavoro ed il Pescara è impegnato soprattutto sul fronte delle cessioni, per poi agire su quello degli acquisti come ha ribadito il patron Sebastiani.

Dal Bari è intanto arrivato il centrocampista De Risio (30), pallino del tecnico Auteri che lo ha già avuto alle sue dipendenze a Bari e Catanzaro.

In lista di uscita tra i biancazzurri ci sono gli attaccanti Galano e Marilungo, sul primo c’è l’interesse dell’Ascoli, mentre il secondo è stato richiesto dal Teramo.

Nel reparto di centrocampo, l’esperto Mirko Valdifiori è un altro giocatore che nei prossimi giorni dovrebbe lasciare il Pescara: il 35enne ex Spal è in scadenza di contratto e la società lo libererà senza resistenza: ci sono possibilità concrete importanti come Avellino e Palermo.

Infine spostandoci nel settore delle retrovie del pescara, da registrare il no del difensore Frascatore al Teramo, mentre è stata definito il passaggio del portiere Radaelli a titolo definitivo all’Alcione Milano, nel campionato di serie D.

I prossimi giorni saranno determinanti per avere un quadrio più preciso della situazione nella rosa del delfino.