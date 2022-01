Reggiana-Pistoiese, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si disputerà il match Reggiana-Pistoiese, valevole per la 23.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che vede in classifica gli emiliani al primo posto con 48 punti (insieme al Modena), mentre i toscani sono terzultimi con 16 punti.

Sono 23 i precedenti complessivi tra le due squadre con i granata avanti di misura per 9-8 e sei pareggi; nella gara d’andata giocata lo scorso 18 settembre in terra toscana, c’è stata la vittoria della Reggiana per 2-0. L’arbitro della sfida sarà Mario Saia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Antonio Lalomia di Agrigento e Rosario Antonio Grasso di Acireale (Catania), Quarto Ufficiale Luca De Angeli di Milano.

Reggiana-Pistoiese, probabili formazioni

REGGIANA (4-3-3): Venturi; Contessa, Cremonesi, Luciani, Libutti; Rossi, Cigarini, Radrezza; Lanini, Zamparo, Rosafio.

PISTOIESE (3-5-2): Crespi, Sabotic, Gennari, Sottini; Martina, Minardi, Santoro, Castellano, Mezzoni; Vano, Ubaldi.

Dove vedere Reggiana-Pistoiese in tv e streaming

Il match della 23.a giornata di campionato tra Reggiana-Pistoiese, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

18 settembre 2021, Pistoiese-Reggiana 0-2: gli highlights