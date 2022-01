Serie C, dove vedere Foggia-Latina: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 23 gennaio, alle ore 17.30, allo stadio “Zaccheria”, il Foggia di Zdenek Zeman ospiterà il Latina di Daniele Di Donato, il match è valido per la 23.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Foggia-Latina in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Dopo la sosta forzata per i problemi relativi al Covid, torna in campo la Serie C con la 4^ giornata di ritorno, 2^ e 3^ giornata verranno recuperate in infrasettimanale. Il Foggia è ottavo con 31 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte) e prima della sosta ha pareggiato per 1-1 contro il Monterosi allo “Zaccheria”. Il Latina, invece, ha 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) e nell’ultimo turno ha battuto 1-0 il Palermo al “Francioni”.

Foggia-Latina sarà diretta dal signor Tommaso Zamagni di Cesena, coaudiuvato da Francesco Collu e Marco Porcheddu, entrambi di Oristano. Il quarto uomo sarà Giuseppe Romaniello di Napoli.



PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-LATINA

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Martino, Di Pasquale, Sciacca, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merkaj, Ferrante, Curcio. All. Zeman.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Ercolano, Di Livio, Amadio, Tessiore, Nicolao; Sane, Carletti. All. Di Donato.

Dove vedere Foggia-Latina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Foggia-Latina, valido per la 23.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.