Bari-Acr Messina streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere il match di Serie C

Domenica 6 febbraio alle ore 17:30 allo Stadio San Nicola di Bari si disputerà il match Bari-ACR Messina, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Il Bari ormai è in volo verso la Serie B, con un sognato ritorno in cadetteria dopo troppi anni di digiuno: adesso serve continuare a vincere, per evitare di rimanere invischiati nella lotta per il primato nelle ultime giornate. Ecco dunque dove vedere Bari Acr Messina streaming e diretta tv.

Bari-ACR Messina, probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico; Galano; Antenucci, Cheddira.

ACR MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Fantoni, Celic, Carillo; Rondinella, Rizzo, Damian, Fazzi, Simonetti; Adorante, Balde.

Dove vedere Bari-Messina streaming e tv: Rai, Sky, Eleven Sport?

Il match della ventiseiesima giornata di campionato Bari-ACR Messina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.