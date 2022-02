Il Pescara di Auteri è in serie utile da 9 turni

Il Pescara di mister Auteri si gode l’ottimo momento nel campionato di serie C, dove la formazione biancazzurra è in serie positiva da ben 9 turni.

Il potenziale del Pescara sarebbe esploso in tutto il suo ardore, era solamente una questione di tempo, ed ora i numeri sono eloquenti per la gioia del tecnico e dei giocatori.

La vittoria ottenuta allo stadio Adriatico contro il Gubbio è stata la conferma di come il delfino sia ormai sulla rotta giusta per arrivare fino in fondo in campionato, infatti sono arrivate ben 6 vittorie e 3 pareggi in questa lunga serie di risultati.

A spiccare in questo momento di grazie del Pescara è “il loco” Ferrari, il cannoniere biancazzurro che ha superato la doppia cifra e si sta rivelando un autentico trascinatore.

Insieme a lui stanno facendo bene il “genio” D’Ursi, il talento Rauti e il regista Pompetti, che arrivato in prestito dall’Inter, sta dimostrando tutto il suo valore proprio nella squadra dove aveva cominciato a giocare.

In tutta questa situazione non va dimenticato il portiere Di Gennaro che è ritornato tra i pali, disputando una prestazione maiuscola contro il Gubbio; tuttavia a voler trovare un neo c’è da migliorare nella fase difensiva, dove il delfino concede ancora troppi goal agli avversari.