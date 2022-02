Serie C girone B: Modena Pescara dove vederla in diretta tv e streaming? Sky, Rai o Eleven Sports?

Modena Pescara dove vederla. Lunedi 28 febbraio alle ore 21:00 allo stadio “Alberto Braglia” di Modena si disputerà l’incontro tra due squadre che occupano le zone nobili della classifica del girone B di serie C. I gialloblù di mister Attilio Tesser, primi della classe e con un piede in serie B, ricevono un Pescara affamato di punti per restare nella zona playoff. Gli abruzzesi sono tornati alla vittoria contro la Vis Pesaro, dopo il pareggio ottenuto contro la Fermana. La partita si preannuncia combattuta con gli ospiti che cercheranno di avere la meglio sui padroni di casa, per cercare di dare un po’ di brio ad un campionato sino ad ora un po’ avaro di emozioni.

Modena Pescara dove vederla in diretta tv e streaming? Rai, Sky o Eleven Sports?

Il match tra le due squadre potrà essere seguito sia in diretta tv che in streaming. La diretta è garantita dai canali RAI (57 e 557 del digitale terrestre). Lo streaming potrà essere visto su Rai Play, Rai Sport e, solo per coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento, su Eleven Sports. Possibilità di vedere l’incontro da dispositivo mobile scaricando gratuitamente da qualsiasi digital store l’ apposita app Rai Play.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini; Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Tremolada, Longo. All. Tesser

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Illanes, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, D’Ursi; Cernigoi. All. Auteri