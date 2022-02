Serie C girone C: dove vedere Palermo Turris in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

Palermo Turris dove vederla. Sabato 19 febbraio alle ore 14:30 allo stadio “Renzo Barbera” scenderanno in campo due fomazioni che hanno fame di vittorie. Nell’ultima giornata di campionato i rosanero hanno perso pesantemente in casa del Foggia per 4 a 1. Prima sconfitta sotto la gestione Baldini che costa caro: il secondo posto adesso è distante sei punti. La Turris ha subito il quarto KO consecutivo per mano della capolista Bari. I club vogliono vincere per riavvicinarsi al gruppo di testa. Lo scontro si preannuncia combattuto con entrambi gli schieramenti che cercheranno di prevalere, anche se i padroni di casa partono avvantaggiati per via del sostegno dei propri tifosi. Come noto il pubblico palermitano da sempre ha dato alla squadra un aiuto psicologico non indifferente.

Palermo Turris dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

Il match potrà essere visto, da coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento, sia su Sky Sport (canale 257 del satellite) che in streaming su Eleven Sports. Vi è la possibilità di seguirlo anche da dispositivo mobile scaricando le apposite app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1) Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Crivello, De Rose, Odjer, Valente; Luperini, Floriano; Brunori.



TURRIS (3-5-2): Perina; Di Nunzio, Zampa, Sbraga; Ghislandi, Franco, Tascone, Finarsi, Loreto; Santaniello, Giannone.