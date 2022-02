Pescara: sabbie mobili tra mister Auteri e la stampa locale

Soffia il vento in riva all’Adriatico, un vento di polemiche eccessive vorrei sottolineare, che stanno prendendo di mira già da tempo il tecnico biancazzurro Gaetano Auteri.

Il pareggio per 1-1 sul campo della Fermana ha lasciato uno strascico di polemiche, ma va ricordato che al Pescara è stato annullato un goal regolare del “loco” Ferrari.

Mister Auteri nel post partita non le ha mandate a dire contro la stampa locale pescarese, e così dopo essere stato stuzzicato dal punto di vista tattico dal giornalista di una emittente regionale, ha sbottato e replicato che evidentemente le partite vengono viste in una sola maniera e non in più sfaccettature.

Non solo questo caso emblematico è da registrare, infatti anche in una emittente in quel della provincia teramana, ci sono state risatine durante la diretta della partita, come a sbeffeggiare l’atteggiamento tecnico e tattico della squadra adriatica.

Il tecnico Auteri non merita questo trattamento da parte della stampa locale, ci sono filmati che confermano come ormai si siano create delle sabbie mobili tra lui e buona parte della stampa locale, che non aspetta altro che attaccarlo e criticare le sue scelte.

Il Pescara è in piena zona play-off in campionato ed i conti si faranno alla fine, nel frattempo bisogna lasciar lavorare un allenatore tra i più vincenti nel campionato di serie C e che ha grande esperienza alle spalle.