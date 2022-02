Serie C, dove vedere Palermo-ACR Messina: streaming e diretta tv Rai Sport?

Il derby siciliano Palermo-ACR Messina, valido come recupero della ventunesima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca domenica mercoledì 2 febbraio alle ore 18 nello stadio Renzo Barbera di Palermo. I padroni di casa di mister Silvio Baldini sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Monterosi ed hanno 37 punti in classifica in piena lotta per il secondo posto. I peloritani hanno solo diciotto punti e nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Picerno. La sfida sarà diretta da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, coaudiuvato da Michele Somma di Castellammare di Stabia e Andrea Nasti di Napoli. Il quarto uomo sarà Enrico Maggio di Lodi.

Le probabili formazioni di Palermo-ACR Messina Serie C

PALERMO: in aggiornamento

ACR MESSINA: in aggiornamento

Dove vedere Palermo-ACR Messina Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Sky Calcio?

Il match Palermo-ACR Messina sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. La sfida sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Calcio 257 per gli abbonati al pacchetto Calcio. Gli appassionati non potranno invece seguire l’incontro in diretta tv in chiaro su Rai Sport che trasmetterà Reggiana-Modena per il turno infrasettimanale.