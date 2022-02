Serie C Femminile, il derby umbro alla Ternana che batte 2-1 il Perugia

Non basta il coraggio e la voglia delle grifoncelle. Il derby umbro per la 18^ giornata campionato Serie C Femminile è conquistato con merito dalle rossoverdi. Al triplice fischio è la Ternana a bissare il successo dell’andata e vincere 2-1 al centro sportivo “P. Rossi” in casa del Perugia. Il match si decide tutto nel primo tempo. Le biancorosse aprono le marcature con Chiasso. Segue poi una autorete di Mascia per il pari rossoverde. Quindi la Ternana prima della fine della prima frazione passa in vantaggio con Botti (43′).

“Partita equilibrata – spiega nel post Vania Peverini coach delle grifoncelle – gli episodi purtroppo non sono stati dalla nostra parte. Fino a che Lucrezia (Di Fiore ndr) è stata in partita abbiamo tenuto bene. Non ho visto molta differenza fra le due squadre nonostante gli avversari siano partiti con ben altri obiettivi. Dispiace ma non molliamo e andiamo avanti. Le nostre dirette concorrenti hanno perso e quindi è importante per noi rimanere a quattro punti di distanza”.

Perugia-Ternana 1-2

PERUGIA: Antonelli; Serluca, Mascia, Ciferri (1′ st Bortolato), Franciosa, Paolini, Di Fiore (3′ st Piselli), Gwiazdowska, Lamenzo, Chiasso, Orsi. A disp: Cerasa, Marino, Riccardi, Toppi, Bovini, Annibaldi, Gigliarelli. All. Peverini

TERNANA: Sacco, Gallea, Vaccari, Spagnoli (21′ st Battaglioli), Ruzafa (16′ st Cianci), Proietti, Pagiarino, Clemente, Timo, Botti, Fradinho. A disp.: Money, Acini, Bartolocci, Natali, Libera, Giudici, Acquafredda. All. Migliorini

RETI: 12′ pt Chiasso (P), 34′ pt (aut.) Mascia (P), 43′ pt Botti (T)

Arbitro: Alessandro Colelli di Ostia Lido

Assistenti: Salvatore Luppo e Lorenzo Arcese, entrambi di Perugia

Ammonite: Mascia (P.), Vaccari (T.)

Espulsi: Schenardi (T.)

Note: Gara iniziata con 5 minuti di ritardo in segno di solidarietà verso il popolo ucraino. Rec. 0′ pt e 4′ st